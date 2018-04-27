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الوطن

هنا شيحة: لم أشاهد فيلم "أرض النفاق".. ومقارنتي بشويكار ظالمة

منذ 39 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
هنا شيحة: لم أشاهد فيلم "أرض النفاق".. ومقارنتي بشويكار ظالمة

مشهد من مسلسل "أرض النفاق"

عبرت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "أرض النفاق" للمخرج ماندو العدل، قائلة: "بالرغم من خوفي من تقديم عمل كوميدي إلا أني كنت متحمسة لتقديم عمل جديد ومختلف عن ما قدمته من قبل، وهو شيء أحرص عليه دائما".

وتابعت هنا لـ "الوطن": "لم أشاهد فيلم (أرض النفاق) من قبل، وعندما عرض عليّ المشاركة في المسلسل أصررت على عدم مشاهدته حتى لا أثأثر بأي شيء في الفيلم، وعلى الجانب الآخر أعتقد أن مقارنتي بالفنانة الكبير شويكار ظالم، ولكن في النهاية أتمنى تقديم عمل جيد يحظى بإعجاب المشاهدين".

يذكر أن المسلسل "أرض النفاق" مأخوذ عن رواية أدبية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير يوسف السباعي، من بطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، دلال عبدالعزيز، من إخراج محمد جمال العدل.

 

 

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