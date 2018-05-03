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الوطن

رئيس جامعة بنها: لا ندرس الكتاب الذي يسب "الشعراوي" منذ 3 سنوات

اليوم AM 07:28
كتب: شريف سليمان
رئيس جامعة بنها: لا ندرس الكتاب الذي يسب "الشعراوي" منذ 3 سنوات

الشيخ محمد متولي الشعراوي

قال الدكتور سيد القاضي رئيس جامعة بنها، إنه لا يمكن قبول أي فكر متطرف من شأنه أن يُقلل من الرموز الدينية، وذلك تعليقًا على وصف أستاذ جامعي للشيخ محمد متولي الشعراوي بالدجال، نافيًا ما تناقل عن تدريس الكتاب بالجامعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، أن الأستاذ الجامعي الذي شارك في تأليف الكتاب، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب التطاول على الشيخ الشعراوي، ليس موجودًا في الجامعة منذ 3 سنوات، نظرًا لوجوده خارج البلاد، ولهذا لا يدرس الكتاب منذ هذه المدة.

وتابع أن الأستاذ المذكور سيجرى التحقيق معه على خلفية مخالفات إدارية ارتكبها أثناء توليه منصب "عميد الكلية".

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