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الوطن

"التموين" تتحفظ على 13.5 طن ياميش فاسد بمصنع غير مرخص في البحيرة

منذ 9 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"التموين" تتحفظ على 13.5 طن ياميش فاسد بمصنع غير مرخص في البحيرة

التحفظ على 13.5 طن ياميش فاسد بمصنع غير مرخص بالبحيرة

أحبطت إدارة تموين إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، طرح 13.5 طن ياميش منتهي الصلاحية في الأسواق، ضبطت بمصنع دون ترخيص.

كانت معلومات وردت للمهندس أحمد فكرى سمك، مدير إدارة التموين بإيتاي البارود، بإدارة "ع.ا" مصنعا لإنتاج ياميش رمضان دون ترخيص، ومنتهي الصلاحية في إيتاي البارود.

ووجه المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسرعة التحرك بحملة مكبرة من إدارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، وبمشاركة أنور علام مفتش الرقابة التموينية، وأبو الفتوح السيسي كبير المفتشين.

وتبين أن المصنع يقع على طريق قرية شنديد بإيتاي البارود، دون ترخيص ويقوم صاحب المصنع بتدوير التين المجفف الفاسد "ياميش رمضان" والمنتهي الصلاحية وخلطه بمادة الهيدروجين لإعادة تدويره وإنتاجه، وتحويل لونه من اللون الأسود للأبيض، تمهيدا لطرحه وبيعه بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط بداخل المصنع 13.5 طن ياميش منتهي الصلاحية، وضبط صاحب المصنع، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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