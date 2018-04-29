اجتماع ثلاثى جديد لوزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا 5 مايو لبحث خلافات سد النهضة

كشف وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، معتز موسى، فى تصريحات اليوم، عن عقد اجتماع ثلاثى جديد فى 5 مايو المقبل فى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، بحضور وزراء الرى فى الدول الـ3 فيما ينعقد اجتماع آخر فى منتصف الشهر نفسه بـ«أديس أبابا»، بمشاركة مديرى المخابرات ووزراء الخارجية والموارد المائية لبحث الخلافات حول مشروع سد النهضة.

وقال «موسى» إن لقاءه، اليوم، النائب الأول للرئيس السودانى ورئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، تطرق لمفاوضات «سد النهضة» الإثيوبى، موضحاً أن هذا الملف يسير للأمام بفضل التعاون بين الدول الثلاث. وأضاف: «اللقاء تطرق للربط الكهربائى مع دول الجوار، خاصة مع مصر، وفى غضون 4 أشهر سيكتمل مشروع الربط الكهربائى بين البلدين».

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن ترتيبات لاستئناف تجارة الحدود مع دول تشاد ومصر وليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، فى وقت أشارت فيه إلى عقدها اجتماعات مع عدد من ولاة الولايات خلال الفترة الماضية للترتيب لاستئناف تجارة الحدود مع هذه الدول.