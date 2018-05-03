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الوطن

لافروف: روسيا والأردن والولايات المتحدة تواصل التعاون في سوريا

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
لافروف: روسيا والأردن والولايات المتحدة تواصل التعاون في سوريا

لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب محادثاته مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم، أن روسيا اتفقت على مواصلة التعاون في سوريا، بمشاركة الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال لافروف: "تنطلق كل من روسيا والأردن من الحاجة إلى بذل الجهود لإقامة حوار سوري وتنفيذ المهام المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأضاف "نحن نتعاون ضمن إطار عملية أستانا، حيث يشارك بصفة مراقب، كما سنتعاون من أجل دعم وقف التصعيد في منطقة جنوب غرب سوريا، بالقرب من الحدود مع الأردن. لقد اتفقنا اليوم على مواصلة التعاون في هذا المجال سواء على المستوى الثنائي أو بصيغة ثلاثية، بمشاركة مركز المراقبة الأمريكي".

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