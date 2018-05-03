اتفاق على انعقاد اللجنة الاقتصادية بين الخرطوم وأديس أبابا

اتفق رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد مع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في الخرطوم قريباً، وتناول الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.

واستقبل أبي أحمد بمقر إقامته بفندق كورينثيا بالخرطوم، يوم الخميس، نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير محمد عبدالله إدريس في تصريحات صحفية، إن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية كافة وتنشيط التبادل التجاري.

وأوضح أن اللقاء تناول أيضاً أنشطة اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وأهمية تطوير أعمالها لصالح شعبي البلدين، واستفادة إثيوبيا من ميناء بورتسودان ومشروع ربط البلدين بالسكة حديد، بجانب ملفات التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومحاربة المخدرات وتجارة الأسلحة الخفيفة.

وقال إدريس إن حسبو قدم تنويراً لرئيس الوزراء الإثيوبي حول حملة جمع السلاح التي انتظمت البلاد واستغرقت زهاء الثمانية أشهر.

وأكد أن الحملة أسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار في كثير من مناطق السودان، فضلاً عن إسهامها في عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم.

وأضاف أن نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي اتفقا على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في الخرطوم.