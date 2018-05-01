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الوطن

أديب: انقطاع الكهرباء عن إثيوبيا خلال زيارة رئيس الوزراء لسد النهضة

منذ 55 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
أديب: انقطاع الكهرباء عن إثيوبيا خلال زيارة رئيس الوزراء لسد النهضة

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد زار سد النهضة، للوقوف على آخر التطورات فيه.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه خلال زيارة الوزير الإثيوبي لسد النهضة انقطعت الكهرباء عن إثيوبيا بالكامل.

وأشار أديب إلى أن منذ هذه اللحظة وتوالت الضغوط على رئيس الوزراء الإثيوبي بسرعة الانتهاء من سد النهضة.

وتابع: "الموقف ده مش سهل كون أن إثيوبيا بالكامل يتقطع فيها الكهرباء ده هيخلي الحكومة في إثيوبيا تنجز في موضوع السد، وإحنا عندنا حاجتين ماينفعش المساس بيهم المياه والغاز".

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