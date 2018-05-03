تسجيل الدخول

الوطن

حملة موسعة لإزالة الإشغالات العشوائية بالقناطر 

منذ 38 دقيقة
كتب: حسن صالح
حملة موسعة لإزالة الإشغالات العشوائية بالقناطر 

جانب من الحملة

شن مجلس مدينة القناطر برئاسة المحاسب رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية بالتنسيق مع شرطة المرافق ومركز شرطة القناطر الخيرية، حملة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بمدينة القناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 عدد محضر إشغال طريق عام  وتحرير 5 عدد محضر نظافة عامة، وإزالة 34 بائع متجول، وإزالة 39 إشغال مؤقت، وإزالة 3 وصلات كهربائية، وإزالة 6 إعلان بدون ترخيص  وإزالة 2 غرزة شاي، وإزالة 1 تندة مخالفة، كما تم رفع حوالي 3 أطنان متراكمات مخالفات نتيجة الحملة.

 

أخبار متعلقة
مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة القناطر الخيرية

مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة القناطر الخيرية
"القناطر الخيرية" تؤيد السيسي بمؤتمر حاشد في قرية سندبيس

"القناطر الخيرية" تؤيد السيسي بمؤتمر حاشد في قرية سندبيس
وزير الري يتفقد القناطر الخيرية ويفتتح معرضا لزهور الربيع

وزير الري يتفقد القناطر الخيرية ويفتتح معرضا لزهور الربيع
توزيع قوات تأمين مقرات اللجان الانتخابية بمركز القناطر الخيرية

توزيع قوات تأمين مقرات اللجان الانتخابية بمركز القناطر الخيرية
وزير الري: الوزارة بصدد مناقشة خطة عاجلة لتطوير القناطر الخيرية

وزير الري: الوزارة بصدد مناقشة خطة عاجلة لتطوير القناطر الخيرية
القناطر الخيرية تحتفل بفوز السيسي بولاية ثانية

القناطر الخيرية تحتفل بفوز السيسي بولاية ثانية
ضبط 3 عاطلين يروجون الأقراص المخدرة بحدائق القناطر الخيرية

ضبط 3 عاطلين يروجون الأقراص المخدرة بحدائق القناطر الخيرية
اليوم.. "الري" تنظم احتفالا باليوم العالمي للمياه في القناطر الخيرية

اليوم.. "الري" تنظم احتفالا باليوم العالمي للمياه في القناطر الخيرية
ضبط عاطلين بـ250 قرصا مخدرا في القناطر الخيرية

ضبط عاطلين بـ250 قرصا مخدرا في القناطر الخيرية
بلاغ سلبي من مجهول يهدد بنسف كوبري القناطر الخيرية: "صافينار خانتني"

بلاغ سلبي من مجهول يهدد بنسف كوبري القناطر الخيرية: "صافينار خانتني"

التعليقات

«الخطيب» يضع النقاط فوق الحروف

أحدث الأخبار

صندوق النقد: الإصلاحات الهيكلية مطلب أساسي لدول الشرق الأوسط

صندوق النقد: الإصلاحات الهيكلية مطلب أساسي لدول الشرق الأوسط

"نتفيلكس" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خريطة رمضان

"نتفيلكس" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خريطة رمضان

بالفيديو| من يارا إلى هاني شاكر.. نجوم في مرمى "التعصب الكروي"

بالفيديو| من يارا إلى هاني شاكر.. نجوم في مرمى "التعصب الكروي"

116 قتيلا وأكثر من 250 مصابا في عواصف رملية وصواعق بالهند

نائب: زيادة أعداد المشتغلين في سوق العمل إلى 26 مليونا

نائب: زيادة أعداد المشتغلين في سوق العمل إلى 26 مليونا

اختيارات الوطن

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

الأكثر قراءة

عاجل