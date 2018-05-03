حملة موسعة لإزالة الإشغالات العشوائية بالقناطر 

شن مجلس مدينة القناطر برئاسة المحاسب رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية بالتنسيق مع شرطة المرافق ومركز شرطة القناطر الخيرية، حملة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بمدينة القناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 عدد محضر إشغال طريق عام وتحرير 5 عدد محضر نظافة عامة، وإزالة 34 بائع متجول، وإزالة 39 إشغال مؤقت، وإزالة 3 وصلات كهربائية، وإزالة 6 إعلان بدون ترخيص وإزالة 2 غرزة شاي، وإزالة 1 تندة مخالفة، كما تم رفع حوالي 3 أطنان متراكمات مخالفات نتيجة الحملة.