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الوطن

أمين "الأعلى للثقافة" يستقبل السفير الهندي

منذ 31 دقيقة
كتب: شيماء عادل
أمين "الأعلى للثقافة" يستقبل السفير الهندي

المصري مع السفير الهندي بالأعلى للثقافة

استقبل الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، سفير الهند بمصر سانجاي باتاتشاريا، صباح اليوم، في مكتبه بالمجلس.

وبحث المصري في لقائه مع السفير الهندي سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، كما طرحت العديد من الأفكار والرؤى الثقافية.

وأكد "المصري" على ضرورة توطيد العلاقات الثقافية والأكاديمية، وأهمية الاحتفاء بالرموز التاريخية والثقافية لمصر والهند معا.

جاء اللقاء علي هامش احتفالية ذكرى ميلاد الشاعر والفيلسوف والمفكر "طاغور" ،التي نظمها المجلس الاعلي للثقافه ،بمشاركة عدد من الأدباء والنقاد والمتخصصين، من بينهمالأديب الهندى Amrit Sen أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة " Visva Bharati"، والدكتور عبد الرحيم الكردى، أستاذ النقد الأدبى بجامعة قناة السويس وعضو المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة كرمة سامى، أستاذة الأدب الإنجليزى بكلية الألسن وعضو المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد درويش، أستاذ النقد الأدبى ومقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس، وعقب على الندوة: Liyaqath Ali مدير مركز مولانا آزاد الثقافى الهندى.

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