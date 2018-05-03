تسجيل الدخول

الوطن

"السكك الحديدية" تخفض أجور السفر لذوي الإعاقة ومساعده بنسبة 75%

منذ 17 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
"السكك الحديدية" تخفض أجور السفر لذوي الإعاقة ومساعده بنسبة 75%

الدكتور أشرف مرعي

استجابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لدعوة المجلس القومي لشئون الإعاقة بتفعيل المادة (30) من قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من حق التنقل.

وقررت الهيئة تخفيض أجور السفر للشخص ذوي الإعاقة ومساعده (إن وجد) بنسبة 75% بالدرجات المطورة والمميزة، وبنسبة 50% بالدرجة المكيفة (فرنساوي – أسباني – Vip مستبدل) بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

من جانبه، أثنى الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، على الخطوة من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مطالبا الجهات الإدارية المعنية العمل على تفعيل القانون لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أخبار متعلقة

المجلس القومي للسكان يوزع 149 شهادة ساقط قيد لأهالي الروضة ببئر العبد

المجلس القومي للسكان يوزع 149 شهادة ساقط قيد لأهالي الروضة ببئر العبد
الأمين العام لـ"الأطباء" يطالب بتفعيل المجلس القومي للصحة

الأمين العام لـ"الأطباء" يطالب بتفعيل المجلس القومي للصحة
سعيد حساسين يعد قانونا لإنشاء المجلس القومي للأيتام

سعيد حساسين يعد قانونا لإنشاء المجلس القومي للأيتام
السيسي يصدر قانون تنظيم "المجلس القومي للمرأة"

السيسي يصدر قانون تنظيم "المجلس القومي للمرأة"

التعليقات

«الخطيب» يضع النقاط فوق الحروف

أحدث الأخبار

صندوق النقد: الإصلاحات الهيكلية مطلب أساسي لدول الشرق الأوسط

صندوق النقد: الإصلاحات الهيكلية مطلب أساسي لدول الشرق الأوسط

"نتفيلكس" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خريطة رمضان

"نتفيلكس" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خريطة رمضان

بالفيديو| من يارا إلى هاني شاكر.. نجوم في مرمى "التعصب الكروي"

بالفيديو| من يارا إلى هاني شاكر.. نجوم في مرمى "التعصب الكروي"

116 قتيلا وأكثر من 250 مصابا في عواصف رملية وصواعق بالهند

نائب: زيادة أعداد المشتغلين في سوق العمل إلى 26 مليونا

نائب: زيادة أعداد المشتغلين في سوق العمل إلى 26 مليونا

اختيارات الوطن

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

الأكثر قراءة

عاجل