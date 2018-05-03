"السكك الحديدية" تخفض أجور السفر لذوي الإعاقة ومساعده بنسبة 75%

استجابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لدعوة المجلس القومي لشئون الإعاقة بتفعيل المادة (30) من قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من حق التنقل.

وقررت الهيئة تخفيض أجور السفر للشخص ذوي الإعاقة ومساعده (إن وجد) بنسبة 75% بالدرجات المطورة والمميزة، وبنسبة 50% بالدرجة المكيفة (فرنساوي – أسباني – Vip مستبدل) بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

من جانبه، أثنى الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، على الخطوة من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مطالبا الجهات الإدارية المعنية العمل على تفعيل القانون لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.