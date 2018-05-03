أرباح "نيويورك تايمز" تقفز 66% خلال الربع الأول

ارتفعت أرباح شركة "نيويورك تايمز" بنحو 66% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم الطفرة في عدد المشتركين الإلكترونيين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الخميس، أن صافي أرباح "نيويورك تايمز" ارتفعت إلى 21.91 مليون دولار (13 سنتاً للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي مقابل 13.18 مليون دولار (8 سنتات للسهم) في الفترة نفسها من عام 2017.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 17 سنتاً في أول 3 أشهر من العام الحالي وهو ما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 15 سنتاً للسهم.