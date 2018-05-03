تسجيل الدخول

الوطن

"المالية": صرف مرتبات موظفي الدولة في يونيو ويوليو وأغسطس قبل موعدها

منذ 30 دقيقة
كتب: عبد العزيز المصري
"المالية": صرف مرتبات موظفي الدولة في يونيو ويوليو وأغسطس قبل موعدها

الجارحي

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف المرتبات والاجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهور يونيه ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2018.

وأكدت المالية في بيان صحفي، أنه سيتم صرف مرتبات وأجور شهر يونيه يوم الأربعاء 13 يونيه 2018، ومرتبات شهر يوليو يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 ومرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس 2018 ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2017/2018 وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة.

وأشار عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن الكتاب الدوري تضمن ضرورة مراعاة خصم ما قد يصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

وتطالب وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

أخبار متعلقة

الإسماعيلية تستقبل وفدا أوروبيا يهدف لتطوير مهارات الإدارة المحلية

الإسماعيلية تستقبل وفدا أوروبيا يهدف لتطوير مهارات الإدارة المحلية
شباب "التجمع" يناقشون قانون الإدارة المحلية الأسبوع المقبل

شباب "التجمع" يناقشون قانون الإدارة المحلية الأسبوع المقبل
وزير المالية يعرض على "الوزراء" تقريرا بتطور الموازنة لعام 2018

وزير المالية يعرض على "الوزراء" تقريرا بتطور الموازنة لعام 2018
"الرقابة المالية" توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال "إيسترن كومباني"

"الرقابة المالية" توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال "إيسترن كومباني"
البنك المركزي: الأوراق المالية تمثل 35.3٪ من أصول البنوك بنهاية 2017

البنك المركزي: الأوراق المالية تمثل 35.3٪ من أصول البنوك بنهاية 2017

التعليقات

«الخطيب» يضع النقاط فوق الحروف

أحدث الأخبار

المعهد العربي للتخطيط يوقع مذكرة مع البنك الدولي لتطوير المنطقة العربي

المعهد العربي للتخطيط يوقع مذكرة مع البنك الدولي لتطوير المنطقة العربي

مصادر: إصدار شهادة «أمان» لـ12 ألفا و300 عامل بـ"الطيران"

مصادر: إصدار شهادة «أمان» لـ12 ألفا و300 عامل بـ"الطيران"

عباس يغادر رام الله غدا في جولة بأمريكا اللاتينية

عباس يغادر رام الله غدا في جولة بأمريكا اللاتينية

"سعفان": نسعى إلى الارتقاء بالتننظيم النقابي وإفراز قيادات شابة

"سعفان": نسعى إلى الارتقاء بالتننظيم النقابي وإفراز قيادات شابة

رحيل 1500 مهاجر إفريقي من الجزائر إلى النيجر

رحيل 1500 مهاجر إفريقي من الجزائر إلى النيجر

اختيارات الوطن

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

الأكثر قراءة

عاجل