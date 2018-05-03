مروان قدرى يحكي عن عادات المصريين في رمضان على "نجوم إف إم"

يقدم المذيع مروان قدري، برنامجه الإذاعي الجديد "بحكم العادة"، وذلك يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، على إذاعة "نجوم إف.إم".

وقال رامى محسن رئيس شبكة راديو وتلفزيون "نجوم إف.إم"، إن البرنامج يحكي عن عادات ارتبطنا بها كمصريين خلال شهر رمضان تحديدًا، عادات ومواقف أصبحت جزءًا أساسيًا من يومنا في رمضان رغم أن من الممكن أن تستمر على مدار السنة، وسيكون الأمر جميلًا للغاية.

وتابع رامى محسن، أن مروان قدرى مذيع له مشوار طويل مع "نجوم إف.إم"، ووجوده على الخريطة الرمضانية إضافة لنا، خاصة وأنه لم يقدم منفصل فى رمضان منذ سنوات، لذلك كنا حريصين على أن يكون تواجده العام الحالي ببرنامج يكون قريب من المستمعين ويحكى عن عادات مجتمعنا فى الشهر الكريم.