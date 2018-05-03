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الوطن

وزير المالية: 60 مليار جنيه حصيلة الضرائب في أبريل فقط

اليوم PM 08:29
كتب: أحمد عنتر
وزير المالية: 60 مليار جنيه حصيلة الضرائب في أبريل فقط

وزير المالية

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه في نوفمبر 2016 لم يكن هناك استثمارات خارجية، أو أذون خزانة مقارنة بالأرقام الحالية، معتبرا أن الأرقام الحالية مؤشرا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن حصيلة الضرائب وصلت إلى 60 مليار جنيه في شهر أبريل فقط، مؤكدا أنه لم يكن هناك بديلا لقرار تحرير سعر صرف الجنيه في إطار الإصلاح الاقتصادي.

وتابع أن "هناك تحسن في الكثير من المؤشرات الاقتصادية، والتي تدل على نشاط القطاع الخاص، وباقي القطاعات الاقتصادية".

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