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الوطن

"الغزل" تستغل 40 فدانا بالمنيا بمشروعات استثمارية بالتعاون مع المحافظة

منذ 55 دقيقة
كتب: محمود الجمل
"الغزل" تستغل 40 فدانا بالمنيا بمشروعات استثمارية بالتعاون مع المحافظة

بدوي خلال اجتماع بالقابضة للغزل منتصف إبريل

وقعت الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا لاستغلال 40 فدانًا مملوكة لشركة الوادي لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة.

كان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج قد قدم عرضًا تفصيليًا حول خطة تطوير شركات حليج الأقطان منتصف إبريل الماضي .

وتضمنت خطة التطوير خفض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا موزعة جغرافيًا حسب أماكن زراعة القطن والمناطق الملائمة بعيدًا عن الزحام، منها 8 محالج فى الوجه البحرى و3 فى الوجه القبلى.

وشمل بروتوكول التعاون حسب بيان وزارة قطاع الأعمال العام مساء اليوم إنشاء طريق مساحته 7 آلاف متر مربع تساهم فيه المحافظة والشركة القابضة كل منهما بمساحة 3.5 ألف متر وذلك لربط الطريق الزراعى القديم بالطريق الدائرى بما يسهل حركة المرور داخل محافظة المنيا ووفقا للبروتوكول، سيتم تقييم مساحة الأرض التى قدمتها الشركة للمحافظة بحسب أسعار السوق، على أن تقوم المحافظة باعتماد التقسيم وإدخال المرافق لباقى أرض المحلج والتى ستقوم الشركة استغلالها فى نشاط تجارى وسكنى وإدارى وترفيهى، والانتهاء من تلك الإجراءات خلال 6 أشهر.

ويقع محلج المنيا المملوك لشركة شركة الوادى لحليج الأقطان التابعة للقابضة للغزل والنسيج علي طريق مصر - أسوان الزراعى - المنيا وتصل مساحته الإجمالية نحو 180315 متر مربع

وتمتلك الشركة 7 محالج أخري إلي جانب محلج المنيا حيث تمتلك محلج بدمنهورومحلج شبراخيت ومحلج كفر الزيات و محلج تلاو محلج ميت غمرومحلج أبو الشقوق وأخيرا محلج ببا.

ووقع البروتوكول عن المحافظة اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، وعن الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، حيث تضمن تسليم الشركة مساحة 6 آلاف متر مربع من أرض المحلج التابع لشركة الوادى - والمتوقف منذ سنوات - إلى محافظة المنيا بهدف إنشاء موقف لسيارات الأجرة، حيث تعانى المحافظة من تكدس بتلك المنطقة التى يقع بها المحلج قرب محطة السكة الحديد بالمدينة.

وأشارت الوزارة أن محلج شركة الوادى لحليج الأقطان متوقف عن العمل منذ سنوات بسبب عدم زراعة القطن بمحافظة المنيا.

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