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الوطن

غدا.. أنصار مبارك يحتفلون بعيد ميلاده الـ90 في المنوفية

منذ 58 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
غدا.. أنصار مبارك يحتفلون بعيد ميلاده الـ90 في المنوفية

الرئيس الأسبق حسني مبارك

يحتفل أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك بعيد ميلاده الـ90، الذي يوافق غدا الجمعة 4 مايو، في المنوفية، حيث تنظم مجموعة شبابية أطلقت على نفسها اسم «بلدياته في حب مبارك»، احتفالية تحت عنوان «يوم الوفاء لقائد الضربة الجوية»، بكفر المصيلحة.

وقالت أصيلة عبدالمعطي، منسقة المجموعة، إنها حصلت على موافقة الجهات الأمنية على تنظيم الاحتفالية، مُضيفة لـ«الوطن»: «أعددنا برنامجًا للحفل يتضمن البدء بالقرآن الكريم، تتبعه وقفة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، ومواجهة أخطار وجرائم الإرهاب».

وتابعت «أصيلة»، أن أهل المنوفية يحملون الكثير من الحب والعرفان تجاه الرئيس الأسبق، مشيرة إلى أنه بتخليه الطوعي عن السلطة جنب مصر الدخول في متاهة الحرب الأهلية والاضطرابات التي تشهدها دول المنطقة التي طالتها حمى الثورات.

وقالت إن المجموعة لا تتوقف عن تنظيم الفعاليات طوال العام، وتحتفل بكل المناسبات المتعلقة بالرئيس الأسبق: «في ذكرى حرب أكتوبر وفي العاشر من رمضان نوزع السلع التموينية واللحوم على الأسر الفقيرة، وننظم قوافل على الطريق السريع لإفطار السائقين، وهذا أقل ما يمكننا تقديمه لقائد الضربة الجوية».

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