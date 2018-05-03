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الوطن

بالصور| اللمسات النهائية لمعرض "أهلا رمضان" بالعمرانية

منذ 52 دقيقة
كتب: وائل فايز
بالصور| اللمسات النهائية لمعرض "أهلا رمضان" بالعمرانية

نائب رئيس الحى يتابع المعرض

يجري حي العمرانية بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة وضع اللمسات النهائية لمعرض "أهلا رمضان" من خلال إعداد 50 باكية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان، وذلك امام مسجد الحسينية بشارع ترعة الزمر، حيث تمت أعمال تجريد ونظافة وتهذيب أشجار وصيانة الإنارة ورفع اشغالات، كما تم توفير مساحة خارج الباكيات لتستغل كقسم للجزارة.

تجري التجهيزات بتوجيهات اللواء جمال عبد الرشيد، المشرف على حي العمرانية، وتحت إشراف المهندس طه عبد الصادق، نائب رئيس الحي، ومحمد سعيد، مساعد رئيس الحي، وأسامة بشاي، مساعد رئيس الحي للمتابعة، ورجال الاشغالات والمتابعة والنظافة وصيانة الطرق بالحي.

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