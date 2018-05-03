تسجيل الدخول

الوطن

علاء مبارك: ترديد الإعلام لقصة الضربة الجوية مدح زائد كالعادة للرؤساء

منذ 22 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
علاء مبارك: ترديد الإعلام لقصة الضربة الجوية مدح زائد كالعادة للرؤساء

علاء مبارك

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن الإعلام ردد قصة الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر عام 1973 التي قادها والده كنوع من "المدح الزائد كالعادة للرؤساء". 

جاء ذلك، ردا على متفاعلة على حسابه على موقع "تويتر"، انتقدت تصوير الضربة الجوية باعتبارها الحدث الوحيد في حرب 1937 حين قالت بلهجة ساخرة "بس أنا لسه متمسكة بالضربة الجوية اللي مافيش غيرها في الحرب".

ورد علاء مبارك عليها قائلا: "شكرا لحضرتك، الرئيس مبارك قال إن القوات المسلحة بالكامل مسئولة عن انتصار أكتوبر، ولا ننكر أن القوات الجوية بقيادته والقيادات الأخرى والطيارين والمهندسين والفنيين كانوا من أسباب النصر"، مضيفا "واتفق مع حضرتك إن الإعلام أخذ يردد الضربة الجوية بزيادة من أجل مدح زائد كالعادة للرؤوساء".

 

أخبار متعلقة

علاء مبارك يهنئ الأم المصرية: "كل عام لكل أم ولكل زوجة شهيد بخير"

علاء مبارك يهنئ الأم المصرية: "كل عام لكل أم ولكل زوجة شهيد بخير"
علاء مبارك عن براءة والده بقضية "قطع الاتصالات": القرار لمصلحة الوطن

علاء مبارك عن براءة والده بقضية "قطع الاتصالات": القرار لمصلحة الوطن
16 أبريل.. الحكم في طعن "قضايا الدولة" لمنع نجل علاء مبارك من السفر

16 أبريل.. الحكم في طعن "قضايا الدولة" لمنع نجل علاء مبارك من السفر
بالفيديو| مواطنون يلتقطون صورا تذكارية مع علاء مبارك بشرم الشيخ

بالفيديو| مواطنون يلتقطون صورا تذكارية مع علاء مبارك بشرم الشيخ
علاء مبارك: لا يوجد شيء في العالم اسمه "لا تعليق على أحكام القضاء"

علاء مبارك: لا يوجد شيء في العالم اسمه "لا تعليق على أحكام القضاء"
علاء مبارك يشيد بمقال صلاح منتصر: لا بد أن أشكره

علاء مبارك يشيد بمقال صلاح منتصر: لا بد أن أشكره
علاء مبارك يهاجم أمين الجامعة العربية لتجاهل والده

علاء مبارك يهاجم أمين الجامعة العربية لتجاهل والده
علاء مبارك عن عرض شرائه نادي ليفربول: "الموضوع محتاج تفكير"

علاء مبارك عن عرض شرائه نادي ليفربول: "الموضوع محتاج تفكير"

التعليقات

«الخطيب» يضع النقاط فوق الحروف

أحدث الأخبار

"الحوت الأزرق" يتحدى "الوردي".. من المنتصر؟

"الحوت الأزرق" يتحدى "الوردي".. من المنتصر؟

تنفيذ 12 قرار غلق لنشاطات تجارية مخالفة للتراخيص في الغردقة

تنفيذ 12 قرار غلق لنشاطات تجارية مخالفة للتراخيص في الغردقة

إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد حسين على أحد شوارع مركز شربين

إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد حسين على أحد شوارع مركز شربين

"مصر للطيران" تقدم تذاكر مجانية ضمن العروض الترويجية حتى 13 مايو

"مصر للطيران" تقدم تذاكر مجانية ضمن العروض الترويجية حتى 13 مايو

خالد عبد العزيز: ستاد القاهرة مجهز لاستضافة جميع البطولات الدولية

خالد عبد العزيز: ستاد القاهرة مجهز لاستضافة جميع البطولات الدولية

اختيارات الوطن

أحمد عنتر يكتب: «فيها حاجة حلوة»

أحمد عنتر يكتب: «فيها حاجة حلوة»

ماريان سعيد تكتب: الشغف.. لا الإحباط

ماريان سعيد تكتب: الشغف.. لا الإحباط

هيثم هلال يكتب: ..وأولئك «ناسه»

هيثم هلال يكتب: ..وأولئك «ناسه»

مها طايع تكتب: حلمى الأول

مها طايع تكتب: حلمى الأول

رحاب عبدالراضى تكتب: «انطوائية» تحب الحياة

رحاب عبدالراضى تكتب: «انطوائية» تحب الحياة

الأكثر قراءة

عاجل