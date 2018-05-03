علاء مبارك: ترديد الإعلام لقصة الضربة الجوية مدح زائد كالعادة للرؤساء

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن الإعلام ردد قصة الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر عام 1973 التي قادها والده كنوع من "المدح الزائد كالعادة للرؤساء".

جاء ذلك، ردا على متفاعلة على حسابه على موقع "تويتر"، انتقدت تصوير الضربة الجوية باعتبارها الحدث الوحيد في حرب 1937 حين قالت بلهجة ساخرة "بس أنا لسه متمسكة بالضربة الجوية اللي مافيش غيرها في الحرب".

ورد علاء مبارك عليها قائلا: "شكرا لحضرتك، الرئيس مبارك قال إن القوات المسلحة بالكامل مسئولة عن انتصار أكتوبر، ولا ننكر أن القوات الجوية بقيادته والقيادات الأخرى والطيارين والمهندسين والفنيين كانوا من أسباب النصر"، مضيفا "واتفق مع حضرتك إن الإعلام أخذ يردد الضربة الجوية بزيادة من أجل مدح زائد كالعادة للرؤوساء".