إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد حسين على أحد شوارع مركز شربين

أعلنت رئاسة مركز ومدينة شربين، اليوم، عن تنفيذ تعليمات الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث شربين الأسبق، على شارع المركز "جواد حسني"، تكريمًا له وتخليدًا لذكراه.

حضر إطلاق اسم الشهيد وتعليق لافتات باسم الشارع كلاً من المهندس السادات أحمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة شربين، والرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث مركز شربين.

يذكر أن الشهيد المقدم احمد حسين رئيس مباحث شربين اغتاله إرهابيين في 12 يونيو الماضي أثناء توجهه إلى عمله ليلاً في شهر رمضان الماضي، بعد تناوله الإفطار مع والدته، وأثناء توجهه لعمله، حيث جرى تصفيته من قبل اثنين من الملثمين على موتوسيكل بالقرب من قرية البرامون، مما تسبب بمصرع الشهيد وإصابة سائق سيارة الشرطة.