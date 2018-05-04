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الوطن

وقف مدرس جامعة دمنهور المتهم بالتطاول على "الشعراوي" 3 أشهر عن العمل

منذ 31 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
وقف مدرس جامعة دمنهور المتهم بالتطاول على "الشعراوي" 3 أشهر عن العمل

الدكتور عبيد صالح

أعلن الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، وقف الدكتور أحمد رشوان، مدرس التاريخ بقسم المواد الاجتماعية بكلية التربية، لتطاوله على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفه له بـ"الدجال"، ثلاثة أشهر عن العمل عقب التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية.

كانت جامعة دمنهور، شهدت حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لتطاول عضو هيئة التدريس الدكتور أحمد محمود رشوان، على الشيخ  ووصفه بـ"الدجال"، في كتابه "دراسات في تاريخ العرب المعاصر"، والذي يدرس لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، رفضه التام الإساءة للشيخ محمد متولي الشعراوي، مضيفا أنه رمز من رموز الأزهر الشريف وعلماء العرب والمسلمين، مشيرا إلى أن المصريين تعلموا وسطية الإسلام على يد الشيخ الشعراوي من خلال شرحه البسيط للإسلام وتفسيره للقرآن الكريم.

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