هبة عبدالغني كاشفة القصة الحقيقة لـ"ريا وسكينة": هنعرضها في رمضان

كشفت الفنانة هبة عبدالغني، عن أعمالها في شهر رمضان المقبل، وذلك خلال حوارها في برنامج "لسه فاكر"، على شبكة نجوم إف إم، حيث إنها ستظهر مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وأيضًا ستشارك في مسلسل "فوق السحاب" مع الفنان هاني سلامة، وكذلك مسلسل "أهو ده اللي صار".

وأضافت "عبدالغني"، أنها سترصد حكاية "ريا وسكينة" بطريقة مختلفة في مسلسل "أهو ده اللي صار"، وذكرت أن عبدالرحيم كمال، مؤلف العمل قد كتب حقائق لا يعرفها أحد عن تلك القصة، ولم يتم تناولها في أي عمل درامي قبل ذلك، وأن ما تم تناوله مسبقا كان من وجهات نظر مختلفة ونفذت من قبل بخيال كل مؤلف.

وتابعت: "الحقيقة أنهم مقتلوش الستات عشان الفلوس أو الذهب ولكننا جبنا وثائق من داخل وزارة الداخلية والتحقيقات عن هذا الأمر، وكانوا بيقتلوا الستات في وقت الشحن ضد الاحتلال الإنجليزي عام 1918 وفي أقوالهم قالوا إنهم كانوا بيقتلوا الستات اللي بيمشوا مشي بطال أو اللي مع الإنجليز، أو يذهبن لأماكن الحانات مع الإنجليز يترصدونها ويقتلوها وكأنها عظة وفقا لأصولهم الصعيدية وهم ينفذون شريعة ربنا وفقا لعقليتهم وأقوالهم".