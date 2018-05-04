وزير الرياضة عن دخوله استاد القاهرة لأول مرة: "التذكرة كانت بـ5 صاغ"

قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، إن الجماهير يجب أن تعود إلى استاد القاهرة مرة أخرى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه زار ستاد القاهرة عندما كان في العاشرة من عمره مع والده، في عام 1970، عندما نجح الإسماعيلي في الفوز على فريق الإنجلبير الكونجولي، ليحصد لقب البطولة الإفريقية، متابعًا: "قعدت على الأرض، مكنش في كراسي".

وأردف: "مكنش حد بيلعب كورة بعد النكسة إلا الإسماعيلي وكانت كل الجماهير المصرية بتشجعه، وكانوا بيوزعوا التذاكر بخمسة صاغ في المدرسة".