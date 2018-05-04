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الوطن

رئيس "سيسكو": لم أشهد تغييرا في البنية التحتية مثلما حدث في مصر

منذ 45 دقيقة
كتب: شريف سيلمان
رئيس "سيسكو": لم أشهد تغييرا في البنية التحتية مثلما حدث في مصر

أدوين بالفست

قال أدوين بالفاست، رئيس شركة سيسكو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، إن التغييرات التي حدثت في مجال البنية التحتية بمصر مثيرة للاهتمام، موضحًا أنه لم يشهد تغييرًا كهذا في المدن التي عاش فيها من قبل، واصفًا إياها بالجذرية.

وأضاف بالفاست، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن البداية كانت من نقطة الصفر، وهو ما أثار الاهتمام، متابعًا: "إنني لا أعتقد أننا بإمكاننا تخيل ما سنفعله في العشرين عاما المقبلة، ولكننا بحاجة إلى الاتصال والأمن وبمجرد توافرها ستتوفر باقي التطبيقات".

 

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