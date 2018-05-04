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الوطن

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

منذ 35 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية نهارا لطيف ليلا.

والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. 

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 38 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 26 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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