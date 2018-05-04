محافظ بورسعيد: نقدم كل أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، وأن المحافظة تعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم بحديقة المنتزه.

وأعلن المحافظ أنه سيقدم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهؤلاء الأطفال من خلال إحدى الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح حرصه على حضور كل الفعاليات التي تقام بالمحافظة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يعد العام الحالي هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على أن المحافظة تضع في مقدمة أولوياتها دعم مواهب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها أبطال نادي الحرية على المستوى العالمى ورفع اسم بورسعيد عاليا على منصات التتويج.