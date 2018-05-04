تسجيل الدخول

الوطن

القبض على "مارادونا" بتهمة اختطاف طفل من حضانة بـ"جهينة"

منذ 34 دقيقة
كتب: خالد الغويط
القبض على "مارادونا" بتهمة اختطاف طفل من حضانة بـ"جهينة"

ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على موظف بمستشفى جهينة لاتهامه بمحاولة اختطاف طفل "لقيط" من داخل قسم المبتسرين عقب اكتشاف أمن المستشفى اختفاء الطفل، والعثور عليه عقب ذلك داخل غرفة النفايات الطبية الخطرة بالمستشفى، وأنكر المتهم ارتكابه الواقعة في تحقيقات رجال الشرطة.

وذكر بيان أمني، صادر عن مديرية أمن سوهاج، أن اللواء عمر عبد العال مدير الأمن، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جهينة من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى جهينة المركزي، باختفاء أحد الأطفال "لقيط" من داخل غرفة المبتسرين بالمستشفى، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز.

وتبين من الفحص "مصطفي.ع.م" 23 عاما، فني خدمات طبية بالمستشفي المركزي، و"محمود.م.ح" 48 عاما، مسؤول الأمن بالمستشفى، قررا اختفاء الطفل "السيد.ا.خ" المودع بقسم المبتسرين بالمستشفى، والعثور عليه عقب البحث عنه بغرفة النفايات الخطرة بالمستشفى.

وتبين قيام "مارادونا.م.ف" 31 عاما، موظف بالخدمات الطبية في المستشفى، بمحاولة اختطاف الطفل المذكور لعدم قدرته وزوجته على الإنجاب، ولخشية افتضاح أمره تركه في غرفة النفايات الطبية الخطرة، وضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل سبب وجوده بالمستشفى لشعور زوجته بحالة إعياء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1285 جنح المركز لسنة 2018، وجارٍِ العرض على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

العثور على جثة طفل بجوار منزل مهجور بعد 6 أيام من اختفائه بسوهاج

العثور على جثة طفل بجوار منزل مهجور بعد 6 أيام من اختفائه بسوهاج
مواطن يعثر على جثة طفل حديث الولادة داخل المقابر بسوهاج

مواطن يعثر على جثة طفل حديث الولادة داخل المقابر بسوهاج
مصرع طالب سقط في بئر صرف صحي بسوهاج

مصرع طالب سقط في بئر صرف صحي بسوهاج
وفاة راعي دير الأنبا باخوم في حادث سيارة بسوهاج

وفاة راعي دير الأنبا باخوم في حادث سيارة بسوهاج

التعليقات

«الخطيب» يضع النقاط فوق الحروف

أحدث الأخبار

الأكاديمية السويدية تعلن عدم تسمية فائز بجائزة نوبل للآدب هذا العام

الأكاديمية السويدية تعلن عدم تسمية فائز بجائزة نوبل للآدب هذا العام

بالصور| أسقف دير سانت كاترين يزور محافظ جنوب سيناء بعد تماثله للشفاء

بالصور| أسقف دير سانت كاترين يزور محافظ جنوب سيناء بعد تماثله للشفاء

إصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق البحر الأحمر

إصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق البحر الأحمر

القبض على "مارادونا" بتهمة اختطاف طفل من حضانة بـ"جهينة"

القبض على "مارادونا" بتهمة اختطاف طفل من حضانة بـ"جهينة"

ضبط عامل لاتهامه بطعن إمام مسجد لخلافات عائلية في سوهاج

ضبط عامل لاتهامه بطعن إمام مسجد لخلافات عائلية في سوهاج

اختيارات الوطن

أحمد عنتر يكتب: «فيها حاجة حلوة»

أحمد عنتر يكتب: «فيها حاجة حلوة»

ماريان سعيد تكتب: الشغف.. لا الإحباط

ماريان سعيد تكتب: الشغف.. لا الإحباط

هيثم هلال يكتب: ..وأولئك «ناسه»

هيثم هلال يكتب: ..وأولئك «ناسه»

مها طايع تكتب: حلمى الأول

مها طايع تكتب: حلمى الأول

رحاب عبدالراضى تكتب: «انطوائية» تحب الحياة

رحاب عبدالراضى تكتب: «انطوائية» تحب الحياة

الأكثر قراءة

عاجل