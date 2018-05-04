القبض على "مارادونا" بتهمة اختطاف طفل من حضانة بـ"جهينة"

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على موظف بمستشفى جهينة لاتهامه بمحاولة اختطاف طفل "لقيط" من داخل قسم المبتسرين عقب اكتشاف أمن المستشفى اختفاء الطفل، والعثور عليه عقب ذلك داخل غرفة النفايات الطبية الخطرة بالمستشفى، وأنكر المتهم ارتكابه الواقعة في تحقيقات رجال الشرطة.

وذكر بيان أمني، صادر عن مديرية أمن سوهاج، أن اللواء عمر عبد العال مدير الأمن، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جهينة من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى جهينة المركزي، باختفاء أحد الأطفال "لقيط" من داخل غرفة المبتسرين بالمستشفى، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز.

وتبين من الفحص "مصطفي.ع.م" 23 عاما، فني خدمات طبية بالمستشفي المركزي، و"محمود.م.ح" 48 عاما، مسؤول الأمن بالمستشفى، قررا اختفاء الطفل "السيد.ا.خ" المودع بقسم المبتسرين بالمستشفى، والعثور عليه عقب البحث عنه بغرفة النفايات الخطرة بالمستشفى.

وتبين قيام "مارادونا.م.ف" 31 عاما، موظف بالخدمات الطبية في المستشفى، بمحاولة اختطاف الطفل المذكور لعدم قدرته وزوجته على الإنجاب، ولخشية افتضاح أمره تركه في غرفة النفايات الطبية الخطرة، وضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل سبب وجوده بالمستشفى لشعور زوجته بحالة إعياء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1285 جنح المركز لسنة 2018، وجارٍِ العرض على النيابة العامة.