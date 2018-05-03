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الوطن

وفاة راعي دير الأنبا باخوم في حادث سيارة بسوهاج

اليوم AM 07:51
كتب: خالد الغويط
وفاة راعي دير الأنبا باخوم في حادث سيارة بسوهاج

ارشيفية

لقي راعي دير الأنبا باخوم بقرية الصوامعة شرق مركز أخميم بسوهاج مصرعه، مساء أمس، في انقلاب سيارته داخل ترعة بطريق "سوهاج – نيده"، وانتشلت الجثة، وتبين أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة.

وذكر بيان أمني، صباح اليوم، أن اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بترعة بناحية نيده، بالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 80489 ملاكي سوهاج يقودها القس "إثناسيوس" وبالميلاد "إسحاق.ج.ج"، 32 عاما، راعي دير الأنبا باخوم الكائن بناحية الصوامعة شرق، دائرة المركز بطريق "سوهاج – نيده" اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة مما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، بسؤال القس إيليا كاهن الكنيسة الرسولية بطرس وبولس بمطرانية أخميم ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج نفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

رفعت السيارة وتحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5214 جنح المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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