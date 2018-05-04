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الوطن

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بسبب ظروف التشغيل

منذ 32 دقيقة
كتب: ايمن حمزة
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بسبب ظروف التشغيل

مطار القاهرة

سجلت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن مواعيدها المقررة بجدول التشغيل أكثر من ساعة، بسبب ظروف التشغيل، كما تم إلغاء رحلة إضافية للخطوط السعودية، بسبب عدم جداوها اقتصاديا.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن رحلة الخطوط الأردنية رقم 502 المتجهة إلى عمان، تأخرت أكثر من ساعة عن موعدها المقرر بجدول التشغيل، فيما تأخرت رحلة مصر للطيران رقم 651 المتجهة إلى مدينة الرياض، وتأخرت رحلت شركة طيران نسما رقم 120 المتجهة إلى مدينة تبوك السعودية، بسبب ظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أنه تم إلغاء إقلاع رحلة إضافية للخطوط السعودية، تحمل رقم 3414، والمتجهة إلى جدة بسبب عدم جداوها الاقتصادية.

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