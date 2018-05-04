تسجيل الدخول

الوطن

مستثمرو شرم الشيخ يلتقون بالوفد المجري لبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية

منذ 7 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
مستثمرو شرم الشيخ يلتقون بالوفد المجري لبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية

الوفد المجري

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء عبر تصريحات صحفية اليوم، عن أنه من المقرر أن يلتقي مستثمري مدينة شرم الشيخ بالوفد المجري وذلك على هامش زيارة الوفد لمحافظة جنوب سيناء، لبحث سبل استغلال المقاصد السياحية ومستشفى شرم الشيخ تمهيدا لتنشيط السياحة العلاجية بشرم الشيخ.

كما أكد على أنه من المقرر أن يقوم المحافظ وعمدة هيفيز ونائبه بلقاء الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الإسبوع المقبل بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تنمية السياحة العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، عن طريق استغلال المقومات التي تحظي بها المحافظة من عيون كبريتية، ومنطقة حمام فرعون، وغيرها من المناطق التي تصلح للسياحة العلاجية.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فودة، استقبل أمس بمدينة شرم الشيخ وفد مجري يضم السيد "جيبر بوب"، عمدة مدينة هيفيز المجرية، ونائبه "جوزيف جانوز"، وسفير المجر في القاهرة، و فرقه فنون شعبية مجرية، التي من المقرر أن تقوم بعرض استعراضات راقصة بشرم الشيخ، دعما للعلاقات وتنمية التبادل الثقافي.

أخبار متعلقة

بالصور| أسقف دير سانت كاترين يزور محافظ جنوب سيناء بعد تماثله للشفاء

بالصور| أسقف دير سانت كاترين يزور محافظ جنوب سيناء بعد تماثله للشفاء
محافظ جنوب سيناء يطالب المواطنين بسرعة سداد رسوم تقنين الأوضاع

محافظ جنوب سيناء يطالب المواطنين بسرعة سداد رسوم تقنين الأوضاع
محافظ جنوب سيناء: برنامج سياحي لوفد "العودة ‏للجذور" بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء: برنامج سياحي لوفد "العودة ‏للجذور" بشرم الشيخ
وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد لجان امتحانات النقل بإدارة الطور

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد لجان امتحانات النقل بإدارة الطور

التعليقات

الأهلي يطارد الترجي بـ«هجوم ثلاثي»

أحدث الأخبار

مدرسة "حيدر دبوس" في البحيرة بالمركز الخامس في الإذاعة المدرسية

مدرسة "حيدر دبوس" في البحيرة بالمركز الخامس في الإذاعة المدرسية

الحرارة في أسوان تتجاوز الـ46 درجة.. وتحذير من مستشفى الحميات

الحرارة في أسوان تتجاوز الـ46 درجة.. وتحذير من مستشفى الحميات

"القراءة مدخل للتفكير وبناء الأمل".. مؤتمر بـ"ثقافة أسوان"

"القراءة مدخل للتفكير وبناء الأمل".. مؤتمر بـ"ثقافة أسوان"

مستثمرو شرم الشيخ يلتقون بالوفد المجري لبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية

مستثمرو شرم الشيخ يلتقون بالوفد المجري لبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية

ضبط 150 كيلو أسمدة و18 عبوة مبيدات زراعية فاسدة بالبحيرة

ضبط 150 كيلو أسمدة و18 عبوة مبيدات زراعية فاسدة بالبحيرة

اختيارات الوطن

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

الأكثر قراءة

عاجل