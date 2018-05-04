مستثمرو شرم الشيخ يلتقون بالوفد المجري لبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء عبر تصريحات صحفية اليوم، عن أنه من المقرر أن يلتقي مستثمري مدينة شرم الشيخ بالوفد المجري وذلك على هامش زيارة الوفد لمحافظة جنوب سيناء، لبحث سبل استغلال المقاصد السياحية ومستشفى شرم الشيخ تمهيدا لتنشيط السياحة العلاجية بشرم الشيخ.

كما أكد على أنه من المقرر أن يقوم المحافظ وعمدة هيفيز ونائبه بلقاء الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الإسبوع المقبل بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تنمية السياحة العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، عن طريق استغلال المقومات التي تحظي بها المحافظة من عيون كبريتية، ومنطقة حمام فرعون، وغيرها من المناطق التي تصلح للسياحة العلاجية.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فودة، استقبل أمس بمدينة شرم الشيخ وفد مجري يضم السيد "جيبر بوب"، عمدة مدينة هيفيز المجرية، ونائبه "جوزيف جانوز"، وسفير المجر في القاهرة، و فرقه فنون شعبية مجرية، التي من المقرر أن تقوم بعرض استعراضات راقصة بشرم الشيخ، دعما للعلاقات وتنمية التبادل الثقافي.