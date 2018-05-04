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الوطن

بكري: دور عمال مصنع سكر كوم أمبو الفدائي ساعد في إخماد الحريق

منذ 58 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
بكري: دور عمال مصنع سكر كوم أمبو الفدائي ساعد في إخماد الحريق

مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حريق مصنع سكر أسوان بكوم أمبو، كان نتيجة اندلاع النيران في مقلب نفايات بجانب المصنع، مشيرًا إلى أن قوة حركة الرياح تسببت في امتداد النيران إلى داخل مخزن المصنع.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه لبرنامج "حقاق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن احتياطات الحماية المدنية بالمصنع لم تكن كافية لإخماد الحريق سريعًا، مؤكدًا أن العُمال كان لهم دورًا فدائيًا في إخماد الحريق.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتحقيق في هذه الواقعة، وكشف أوجه القصور التي تسببت في الحريق، لوضع الأمور في وضعها الصحيح.

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