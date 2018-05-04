عباس: أبواب اللجنة التنفيذية مفتوحة أمام جميع التنظيمات الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، إن أبواب اللجنة التنفيذية مفتوحة أمام جميع التنظيمات الفلسطينية، للانضمام لمنظمة التحرير. جاء ذلك لدى ترأس عباس الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة التنفيذية الجدد، في مقر الرئاسة برام الله، بعدما تم انتخابهم فجر اليوم، وترك ثلاثة مقاعد شاغرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن عباس قوله إن "الأبواب لا تزال مفتوحة لتحقيق الوحدة الوطنية، وذلك من خلال تركنا 3 مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية لأي من التنظيمات للانضمام للمنظمة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي ساعة مبكرة من فجر الجمعة، اختتم المجلس الوطني الفلسطيني أعمال دورته الـ 23، والتي انطلقت مساء الاثنين الماضي، بانتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي جديدين لمنظمة التحرير.

وقاطعت كل من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" (لا تنضويان تحت منظمة التحرير)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (عضو في المنظمة)، اجتماعات المجلس الوطني معتبرةً أنها "ستعزز حالة الانقسام الفلسطيني".