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الوطن

ندوة "مصر في أشعار كفافيس" تشهد إقبالا كبيرا من رواد معرض في اليونان

منذ 16 دقيقة
كتب: (أ.ش.أ)
ندوة "مصر في أشعار كفافيس" تشهد إقبالا كبيرا من رواد معرض في اليونان

صورة أرشيفية

شهدت ندوة "مصر في أشعار كفافيس"، التي أقيمت على هامش معرض ثيسالونيكي الدولي الخامس عشر للكتاب باليونان ضمن الفعاليات الثقافية المصرية، إقبالا كبيرا من رواد المعرض.

وتحدث المترجم المصري الكبير صمويل بشارة، خلال الندوة باليونانية تارة وبالعربية تارة أخري، وكانت ذات طابع جاذب حيث تحدث عن منشأ الشاعر اليوناتي كفافيس وحتى وفاته.

وطرح بشارة سؤالا: هل أتقن كفافيس العربية أم لا؟ وأجاب هناك دلائل تشير إلى أن كفافيس كان يتقن اللغة العربية مايكفيه فقط للتواصل أو الحوار دون إتقان كتابتها.

وضرب مثلا حيث استخدم كفافيس المثل القائل:"إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب".وأوضح بشارة أن كفافيس لم يكن متمكنا من العربية وقواعدها.ِ

وذكر بشارة أن هناك قصيدة لكفافيس تسمى (شم النسيم)، والتي تحدث فيها عن مظاهر احتفالات المصريين بشم النسيم منذ العصر الفرعوني حتى الآن.

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