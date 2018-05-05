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الوطن

محافظ الوادي الجديد يكرم عمال النظافة والخدمات المعاونة بمركز الفرافرة

اليوم AM 12:04
كتب: شرف غريب
محافظ الوادي الجديد يكرم عمال النظافة والخدمات المعاونة بمركز الفرافرة

محافظ الوادي الجديد يكرّم عمال النظافة والخدمات المعاونة بمركز الفرافرة

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عدد 5 من العاملين بقطاع النظافة والخدمات المعاونة بمركز الفرافرة، وذلك بمقر ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة.

وقال اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، إن التكريم يأتي تقديراً لجهود هؤلاء العاملين في العمل بمختلف القطاعات، وتحفيزا للمتميزين من العاملين في مختلف مراكز المحافظة، وأن المحافظ طلب منهم بذل مزيد من الجهد والعطاء في الفترة المقبلة.

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