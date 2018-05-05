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الوطن

بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا

اليوم AM 12:09
كتب: رجب آدم
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، معرض الكتاب الأول بنادي الفتيات بمدينة قنا الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب لأول مرة بمحافظة قنا في الفترة من 4 مايو إلى 10 مايو، وذلك بحضور الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، والنائب محمود عبدالسلام الضبع، عضو مجلس النواب والأستاذ هشام إبراهيم، مدير التسويق الدولي بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ونصر جيد، مدير التسويق الداخلي، وسعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ولفيف من المثقفين والمفكرين والقُرّاء.

تفقد المحافظ، أقسام المعرض حيث يتضمن العديد من الكتب في المجالات المختلفة التي تفيد المثقفين والمفكرين من أبناء المحافظة وأشار الهجان إلى أن إقامة معرض الكتاب بقنا سيساعد علي تحقيق الرقي بالمستوي الثقافي والفكري بين مختلف شرائح المجتمع ويزيد من وعي المواطنين وقدرتهم علي النهوض بمجتمعهم وتحقيق التنمية في شتي المجالات، متقدما بالشكر لجميع القائمين علي فعاليات المعرض.

وفي كلمته، تقدم النائب محمود الضبع بالشكر للهيئة المصرية العامة للكتاب لاستجابتها لرغبة أبناء قنا بإقامة معرض للكتاب على أرض المحافظة وذلك من أجل دعم القراءة وتوعية المواطنين بأهميتها في بناء العقل وتطوير الفكر والوصول بالخدمات الثقافية لكل المواطنين وزيادة معدلات القراءة لدى الشباب.

من جانبه، ذكر هشام إبراهيم، أن الهيئة تسعى لإقامة المزيد من معارض الكتاب بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن هذا المعرض يهدف إلى إثراء الوعي الثقافي للمواطنين بشتى المعارف والعلوم والإطلاع على أخر ما أصدرته دور النشر من كتب في مختلف العلوم والآداب وأحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب.

بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا
بالصور | افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة قنا

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