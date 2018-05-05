تعديل مواعيد عمل المخابز بالوادي الجديد خلال شهر رمضان

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تعديل مواعيد العمل للمخابز، خلال شهر رمضان المعظم.

وقال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، إن المخابز ستعمل بدءا من الساعة 8 صباحًا بالطريقة التي تناسب السكان المقيمين بالحي المتواجد به المخبز، بحيث يتوفر الخبز على مدار اليوم في مخابز المدينة.

وأضاف صلاح، أن المديرية ضخت كميات كبيرة من السلع الغذائية، اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية، ومنافذ بيع "أمان" التابعة لوزارة الداخلية وكذلك منافذ القوات المسلحة بجميع مراكز المحافظة.