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الوطن

هاني شاكر يغني للجواهرجية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة

منذ 56 دقيقة
كتب: صالح رمضان
هاني شاكر يغني للجواهرجية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة

الفنان هاني شاكر

بدأ حفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، في نادي جزيرة الورد بالمنصورة في الاحتفال الذي تنظمه إحدى الشركات العاملة في مجال المصوغات الذهبية وذلك بحضور عدد كبير من أصحاب محلات بيع الذهب، وعدد من أعضاء النادي.

وأكد مصدر مسئول، أن الحفل تنظمه إحدى شركات العاملة في تجارة المصوغات الذهبية وتم تنظيم الحفل والسماح بأصحاب الدعوات الخاصة فقط، وضمن برنامج الاحتفال عرض لأرقي أنواع المصوغات الذهبية.

وفي سياق متصل، أبدى عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي من استيائهم من عدم السماح لهم بالحضور أو شراء التذاكر واقتصار الحفل على أصحاب الدعوات الخاصة.

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