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الوطن

علي الطيب حائر بين "أهو ده اللي صار" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير"

منذ 56 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
علي الطيب حائر بين "أهو ده اللي صار" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير"

على الطيب

يواصل الفنان علي الطيب تصوير مسلسليه الرمضانيين وهما "أهو ده اللي صار" الذي يلعب فيه شخصية وديع البساطي وتدور في الفترة الزمنية بين عامي 1918 وحتى عام 1965، ووديع هو فنان سكندري يعشق الفن ويرغب في الوصول إليه ويعطيه الحظ المال، وكيف سيتصرف وقتها مع شهرته وماله، وإن كان العمل نفسه سيستمر حتى عام 2018.

وأكد "الطيب" استمتاعه بما كتبه عبدالرحيم كمال وبالعمل مع المخرج الكبير حاتم علي وباقي أبطال العمل سواء روبي أو أروى جودة أو أحمد داوود ومحمد فراج ومحمود البزاوي وهشام إسماعيل.

وأضاف أن المخرج حاتم علي قد اختاره لدور وديع الباسطي بعد أن شاهد له فيلم "فوتو كوبي".

وعن دوره في مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" فهو يدور بين عامي 2008 وحتى 2018 فارق عشرة أعوام بينهم.

ويلعب فيه دور ظابط يحقق في جريمة القتل التي تبدأ بها الأحداث ومن خلال مرو الوقت في الحلقات نرى علاقته بشخصية كاميلبا التي تلعبها الفنانة زينة والمتهمة بجريمة قتل وعلي سعيد أيضا بالمخرج الشاب زياد الوشاحي والعمل معه.

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