بالفيديو| سيدة تنهار في البكاء بسبب احتجاز زوجها بالسعودية

استغاثت سارة محمد، على الهواء، بسبب احتجاز زوجها، المحامي هشام محمد الدمرداش في المملكة العربية السعودية، بعد تأديته العمرة رفقة والدته.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إنه أثناء عودته مع والدته في المطار، أخبره ضابط أنه لن يستطيع العودة إلى مصر، دون ذكر أسباب، بينما سمح لوالدته بمغادرة المملكة.

وأضافت أنها ووالدته تواصلتا مع رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والسفارة السعودية في القاهرة، موضحةً أن وزارة الخارجية راسلت الشرطة السعودية التي أخبرتهم أنه مسجون، وعندما طلبت زيارته رفضت الشرطة السعودية، وحددت موعدًا للخارجية لزيارته في شهر مايو.

وتابعت أن نقابة المحامين لم تقف بجانب زوجها، رغم أنها أبلغت النقابة بما حدث له.

وانهارت المتصلة في البكاء، وقالت: "عاوزة أطمن عليه وأكلمه مش عاوزة حاجة تانية، بنتي عندها 5 سنين بتعيط وبتسأل عليه، لأنها كان بيكلمها 20 مرة في اليوم، ومش عارفة أقولها إيه".