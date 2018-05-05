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الوطن

محافظ بورسعيد يجتمع بمجلس إدارة "المصري" والجهاز الفني لدعمهم

منذ 28 دقيقة
كتب: هبه صبيح
محافظ بورسعيد يجتمع بمجلس إدارة "المصري" والجهاز الفني لدعمهم

محافظ بورسعيد

عقد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا بمجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن ولاعبي الفريق الأول.

وخلال الاجتماع الذي استمر لما يقرب من ساعة وحضره مجلس إدارة المصري ممثلاً في محمد الخولي نائب رئيس المجلس، والدكتور علي الطرابيلي أمين الصندوق، والأعضاء شريف مزروع وطارق هاشم وأحمد عوض وأحمد شملة.

وحرص اللواء عادل الغضبان على الإشادة بالإنجاز الذي حققه الفريق بضمان الحصول على المركز الثالث بالدوري، معربا عن ثقته في قدرة لاعبي المصري وجهازهم الفني على تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهير بورسعيد العظيمة بالمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق مستقبلاً، مؤكدا أن ما حققه الفريق طوال المواسم الثلاثة السابقة لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها كافة عناصر المنظومة الإدارية والفنية داخل النادي المصري، مشددا على ضرورة دخول مرحلة دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية بطموحات وتطلعات جديدة تسعد جماهير بورسعيد الوفية وتتوج الجهود المخلصة للجميع داخل بورسعيد بصفة عامة والنادي المصري بصفة خاصة.

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