تسجيل الدخول

الوطن

أسامة كمال ساخرا: "431.3 مليون جنيه بس اختلاسات من الموازنة العامة"

اليوم AM 06:12
كتب: شريف سليمان
أسامة كمال ساخرا: "431.3 مليون جنيه بس اختلاسات من الموازنة العامة"

الإعلامي أسامة كمال

عقب الإعلامي أسامة كمال، على جملة من الاختلاسات والتلاعبات في موازنة السنة المالية الماضية، والتي وصلت إلى حوالي 431.3 مليون جنيه، والتي جاءت في تقرير أصدرته لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. 

وسخر كمال، خلال تقديم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، من المبلغ الكبير المُختلَس من المال العام، وقال: "431 بس ودي مش تريقة".

وفي السياق ذاته قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان لن يسمح بإهدار أو اختلاس جنيه واحد بموازنة الدولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامجه، أن من بين التوصيات إلزام الجهات بإبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما تم بخصوص الاختلاس بموازنة العام الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس سيطالب بإلزام وزارة المالية بالرد على هذا الاختلاس.

أخبار متعلقة

بعد فوزها ببطولة الاسكواش.. رنيم الوليلي ضيفة أسامة كمال بـ"مساء Dmc"

بعد فوزها ببطولة الاسكواش.. رنيم الوليلي ضيفة أسامة كمال بـ"مساء Dmc"
الليلة.. وزير الرياضة في ضيافة أسامة كمال بـ"مساء dmc"

الليلة.. وزير الرياضة في ضيافة أسامة كمال بـ"مساء dmc"
اليوم.. أسامة كمال يناقش تعامل المسؤولين مع أزمة الطقس غير المستقر

اليوم.. أسامة كمال يناقش تعامل المسؤولين مع أزمة الطقس غير المستقر
أسامة كمال لمندوبة قطر بالأمم المتحدة: "مش هينفع توقعوا مصر.. بح"

أسامة كمال لمندوبة قطر بالأمم المتحدة: "مش هينفع توقعوا مصر.. بح"
الليلة.. أسامة كمال يفتح ملف استعداد "التموين" لرمضان بـ"مساء DMC"

الليلة.. أسامة كمال يفتح ملف استعداد "التموين" لرمضان بـ"مساء DMC"
أسامة كمال يحرج نائب بسبب الأمطار: "كنت قاعد في البيت وخايف تتزنق"

أسامة كمال يحرج نائب بسبب الأمطار: "كنت قاعد في البيت وخايف تتزنق"

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في طقس اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في طقس اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

اليوم.. وفد مجري يزور منطقة حمام موسى

اليوم.. وفد مجري يزور منطقة حمام موسى

محافظ بورسعيد يجتمع بمجلس إدارة "المصري" والجهاز الفني لدعمهم

محافظ بورسعيد يجتمع بمجلس إدارة "المصري" والجهاز الفني لدعمهم

بالصور| طفل بعمر سنتين يبتلع بطارية حديدية

بالصور| طفل بعمر سنتين يبتلع بطارية حديدية

بالفيديو| طائرة أمريكية كادت أن تتسبب بكارثة بمطار سان فرانسيسكو

بالفيديو| طائرة أمريكية كادت أن تتسبب بكارثة بمطار سان فرانسيسكو

اختيارات الوطن

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

الأكثر قراءة

عاجل