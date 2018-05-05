أسامة كمال ساخرا: "431.3 مليون جنيه بس اختلاسات من الموازنة العامة"

عقب الإعلامي أسامة كمال، على جملة من الاختلاسات والتلاعبات في موازنة السنة المالية الماضية، والتي وصلت إلى حوالي 431.3 مليون جنيه، والتي جاءت في تقرير أصدرته لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

وسخر كمال، خلال تقديم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، من المبلغ الكبير المُختلَس من المال العام، وقال: "431 بس ودي مش تريقة".

وفي السياق ذاته قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان لن يسمح بإهدار أو اختلاس جنيه واحد بموازنة الدولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامجه، أن من بين التوصيات إلزام الجهات بإبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما تم بخصوص الاختلاس بموازنة العام الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس سيطالب بإلزام وزارة المالية بالرد على هذا الاختلاس.