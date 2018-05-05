هيئة فلسطينية تدعو لـ"مليونية العودة" الجمعة المقبل على حدود غزة

دعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة"، مساء أمس، إلى التحضير لـ"مليونية العودة" الجمعة القادمة، على حدود قطاع غزة تحت مسمى "الإعداد والنذير".

وقالت الهيئة في بيان: "ندعو كل الفلسطينيين أن يجعلوا من الجمعة القادمة، موعداً للتحضير لمليونية العودة يوم 14 مايو"، وذلك تزامناً مع افتتاح واشنطن سفارتها بالقدس، وعشية ذكرى النكبة.

وأضافت أن: "المليونية رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صفقة القرن لن تمر، بل ستدوسها أقدام العائدين بالملايين إلى أرض الوطن"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ودعت الهيئة، الشعوب العربية والاسلامية، ومن أسمتهم بـ"أحرار العالم" إلى "استنفار طاقاتهم لمساندة شعبنا الفلسطينيين في مسيرته المليونية لتحقيق أهدافه، وعلى رأسها تحرير الأرض والمقدسات، وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".

وطالبت الهيئة، المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية والمجتمع الدولي، بـ"مساندة مسيرات شعبنا وفضح جرائم الاحتلال الذي يستبيح دماء الأطفال والنساء والصحفيين ورجال الإسعاف ولا يأبه بالقانون الإنساني، ولا بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".