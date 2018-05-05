ميساء مغربي تواصل تصوير "وجوه محرمة" في الإمارات

يواصل فيلم "وجوه محرمة" تجهيز الديكورات وبناء مدينة مشابهة للرياض في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واختيار الاكسسوارات المناسبة للحقبة الزمنية الممتدة من عقد الثمانينات من القرن الماضي حتى هذا العام".

استعانت المخرجة ميساء مغربي بالمصممة السعودية جميلة الشمري في تصميم الأزياء، وتجهيز طواقم العمل الفني، وذلك وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.

ويعتبر فيلم "وجوه محرمة" ثاني عمل سينمائي بعد فيلم "نجد" يتم تنفيذه بعد قرار افتتاح دور السينما في المملكة وإصدار التراخيص في فتح دور للعرض السينمائي، ما يسبب خلق روح جديدة ستساهم في حركة ونشاط السينما في السعودية.

"وجوه محرمة" من بطولة خالد سامي، وماجد مطرب فواز، وعبدالعزيز السكيرين، والقديرة سناء بكر يونس، بالاشتراك مع المطربة القديرة توحة كضيفة شرف، والفيلم مأخوذ عن رواية "وجوه محرمة" للكاتب خالد الراجح، ومن إخراج ميساء مغربي.