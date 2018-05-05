14 مايو.. بطريرك الروم الكاثوليك يزور مصر للحصول على "الجنسية"

قال المطران جورج بكر مطران الروم الملكيين الكاثوليك في مصر، إن البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك، سيزور مصر في الفترة ما بين 14 إلى 18 مايو الحالي، لبحث ودراسة بعض المستجدات الكنسية الخاصة بالطائفة.

وأضاف بكر، في بيان اليوم، أنه من المقرر أن ينال البطريرك خلال زيارته جواز السفر المصري، كعادة بطاركة الروم الكاثوليك، حيث صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار تعيينه ليكون بطريرك للروم الكاثوليك، والممثل القانوني للطائفة، بنص القرار رقم 645 لعام 2017، ومنحه الجنسية المصرية.