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الوطن

فرج عامر يشيد بمواجهة "الأوقاف" للإرهابيين والمتطرفين لحماية الشباب

منذ 31 دقيقة
كتب: هبة أمين
فرج عامر يشيد بمواجهة "الأوقاف" للإرهابيين والمتطرفين لحماية الشباب

النائب فرج عامر

أعلن النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده التام لسياسات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن إحكام الرقابة على جميع المساجد على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان المعظم وطوال العام فيما يتعلق بعدم تسلل أصحاب الأفكار الإرهابية والتكفيرية إلى المساجد والمنابر.

وقال عامر في بيان، إن سياسات وزير الأوقاف كانت ناجحة ومنعت تسلل وسيطرة أصحاب الأفكار الإرهابية والتكفيرية الذين يتخذون من الدين الإسلامي الحنيف ستارا لتسميم عقول النشأ والشباب المصري بهذه الأفكار التي تحول الشباب المصري الواعد إلى إرهابيين وتكفيريين.

وطالب من جميع قيادات ووكلاء وزارة الأوقاف بالمحافظات ومديري إدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية، بتنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة من وزير الأوقاف حتى لا يتسلل الإرهابيون والتكفيريين إلى المساجد.

وقال عامر، إن "ما يفعله الدكتور محمد مختار جمعة يتفق وصحيح الشرع والدستور والقانون ولو كان مقصرا فيه لكنت أول من يتقدم باستجواب ضده لسحب الثقة منه لأن الحفاظ على النشأ والشباب المصري من أمثال هؤلاء الإرهابيين والتكفيريين الشياطين من خوارج هذا العصر هو فرض عين على الحكومة كلها" مشيدا بهذا التوجه من وزارة الأوقاف لأنه البداية الجادة للمواجهة الشاملة والحقيقية ضد الإرهابيين والمتطرفين.

 

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