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الوطن

القبض على سائق بتهمة طعن قهوجي بسبب معاكسة شقيقته

منذ 30 دقيقة
كتب: محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز
القبض على سائق بتهمة طعن قهوجي بسبب معاكسة شقيقته

اللواء عصام سعد

ألقت مباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث من القبض على سائق بتهمة الشروع في قتل قهوجي في مقهى بالوراق بسبب معاتبة المتهم للمجني عليه على معاكسة شقيقته في الوراق بالجيزة.

كان اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تلقى بلاغًا من النجدة بوجود مشاجرة ومصاب بشارع القومية العربية بدائرة القسم، وتبين حدوث مشادة كلامية بين سائق توك توك وقهوجي، بسبب معاكسة الثاني لشقيقة الأول، وتطورت لمشاجرة اعتدى خلالها السائق على القهوجي بسكين، وأصابه بجروح وتم نقله لمستشفى قصر العيني.

 

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