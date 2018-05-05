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الوطن

نائب ليبي: تجدد الاشتباكات بين الجيش ومجموعات مدعومة من قطر في سبها

منذ 16 دقيقة
كتب: وكالات
نائب ليبي: تجدد الاشتباكات بين الجيش ومجموعات مدعومة من قطر في سبها

علي السعيدي

أعلن عضو مجلس النواب الليبي، علي السعيدي، تجدد الاشتباكات ليلا بين قوات اللواء السادس التابعة للجيش الليبي وعناصر من المعارضة التشادية والسودانية المدعومة من أطراف ليبية بتمويل قطري، على حد قوله.

وقال السعيدي، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا"، إن الاشتباكات بدأت عند منتصف الليل وتواصلت حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم، موضحا أن قذائف الاشتباكات طالت وفندق أفريقيا والمساكن الواقعة في حي القرضة، حي سكرة، بمدينة سبها مؤدية إلى سقوط سيدة قتيلة.

وأطلق القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر عملية فرض القانون في الجنوب الليبي ووصلت تعزيزات وتجهيزات عسكرية ضخمة من بينها طائرات مقاتلة، إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية وذلك لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي.

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