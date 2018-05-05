وزير الصحة: رصد 5 مليارات بالموازنة الجديدة للعلاج على نفقة الدولة

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الحكومة رصدت 5 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة، منها 25% للغسيل الكلوي، أي ربع النسبة المقررة للعلاج بشكل كامل على نفقة الدولة.

وأكد عماد الدين، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن غسيل الكلى رفع من فترة من 140 جنيها إلى 200 جنيه، متابعا: "الـ60 جنيه يعملوا 250 مليون جنيه فقط، يعني ربع مليار"، مشيرا إلى أن الجهات التي تعاقدت معها وزارة الصحة بشأن الغسيل الكلوي طلبت بأن تتم رفع نسبة الغسيل الكلوي للضعب أى بـ400 جنيه، قائلا: "القوات المسلحة خاطبتنا بأنه بدأ من الأول من أغسطس 2018 سيكون الغسيل الكلوي بـ400 جنيه".

ولفت وزير الصحة، إلى أن النسبة المقررة للعلاج على نفقة الدولة، تذهب للغسيل الكلوي، ومن ثم على الحكومة أن تعمل على دعم هذا البند ليصل على الأقل إلى 8 مليارات جنيه.

واتفق معه اللواء السيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، بالتأكيد على أن أسعار الغسيل الكلوي لابد أن يتم رفعه عن الـ200جنيه، خاصة أن تكلفته الحقيقة لاتقل عن 400 جنيه.