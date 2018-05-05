الدالي: المتحف المصري الكبير مركز إشعاع حضاري للعالم

قال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن مشروع المتحف المصري الكبير يعد مركز إشعاع حضارى وثقافى للعالم بما يحتويه من عشرات الآلاف من القطع الأثرية على مدار تاريخ مصر.

وأشاد المحافظ بعملية النقل من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الآثار للعجلة الحربية السادسة للملك توت عنخ أمون، مؤكدا أن عملية النقل تمت بعناية فائقة حرصاً على القطعة الأثرية الهامة لتنضم إلى الآلاف من القطع الأخرى التي يحتويها المتحف.

وأكد أن المتحف من شأنه تحقيق نقلة كبيرة فى المنطقة الأثرية بالهرم تتناسب مع مكانتها الكبيرة.

الجدير بالذكر، أن محافظ الجيزة شهد عملية نقل العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون من المتحف الحربى إلى المتحف المصرى الكبير وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار.