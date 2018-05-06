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الوطن

بالصور| محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان بالغردقة

منذ 39 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
بالصور| محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان بالغردقة

افتتح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية، مساء اليوم، في شارع النصر بمدينة الغردقة، بمشاركة عدد كبير من شركات الأغذية بالمحافظة، ومنها "المصرية" التابعة لوزارة التموين.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات رمضان.

وأوضح المحافظ أن هناك تخفيضات على أسعار المنتجات المعروضة، بنسبة 25 في المائة تقريبا عن الأسواق الخارجية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان.

وشدد على ضرورة التزام أصحاب السلاسل التجارية بتخفيض الأسعار لتكون حقيقية يشعر بها المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، في ظل ارتفاع المعروض منها بالأسواق.

بالصور| محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان بالغردقة
بالصور| محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان بالغردقة
بالصور| محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان بالغردقة
بالصور| محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان بالغردقة
بالصور| محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان بالغردقة

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