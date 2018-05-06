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الوطن

وزير التعليم: "المدارس التجريبية عملت هيستيريا للقنوات"

اليوم AM 04:06
كتب: محمود البدوي
وزير التعليم: "المدارس التجريبية عملت هيستيريا للقنوات"

طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك هسيتريا في المحطات الفضائية حول المدارس التجريبية، وليس لها عمل سوى هذا الحديث وهذا أمر غريب من نوعه، متسائلًا: "لم يخطر في بال الوزارة كلمة تعريب أو إلغاء لغات أجنبية، مين دس كلمة تعريب دي".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن عدد طلاب المدارس التجريبي التي تثير اللغط على مستوى مصر في كل المراحل التعليمية حوالي 600 ألف طالب، في حين أن الدولة تعمل الآن على تطوير التعليم لـ22 مليون طالب.

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